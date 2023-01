Compagnoni: «Milan-Roma? Il problema è stato solo il risultato». L’analisi del giornalista sul match di Serie A

Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore tv, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il match tra Milan e Roma.

Ecco le sue parole: «Il problema del Milan contro la Roma è stato solo il risultato. Guardando come stava controllando il match, dentro me mi dicevo che Pioli era diventato un grande allenatore. Poi sono arrivati quei cambi, dettati anche dai pochi giocatori a disposizione, e il cambio di modulo che mi hanno lasciato perplesso. Per 85′ minuti il Milan è stato in pieno controllo della gara»