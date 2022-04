Compagnoni: «Milan favorito con la Lazio, ecco perchè»

Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha parlato della sfida di domani sera tra Lazio e Milan: le sue dichiarazioni

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky, ha parlato in questi termini di Lazio-Milan:

«Il compito dell’Inter è un po’ meno ostico di quello del Milan. I due precedenti dicono che il Milan parte largamente favorito contro la Lazio, in entrambe le occasioni non c’è stata completamente partita. Lazio ha avuto troppi alti e bassi in questa stagione, ha ottenuto anche delle vittorie prestigiose ma quando ci giochi contro è sempre un’incognita».