Compagnoni non ha dubbi: «Milan in lotta scudetto? No, se lo giocheranno queste due squadre». Il pronostico del giornalista

Compagnoni, noto giornalista, ha escluso il Milan di Massimiliano Allegri dalle squadre in lotta per lo scudetto. Le dichiarazioni

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, ha espresso il suo parere sulla lotta Scudetto, escludendo la Juventus nonostante l’arrivo di Luciano Spalletti.

Il giornalista ha commentato il ritorno in panchina dell’ex CT della Nazionale: «Dopo la straordinaria stagione di Napoli Spalletti è andato male con la Nazionale ed aveva una voglia matta di cominciare». Compagnoni ritiene che Spalletti farà un buon lavoro, ma non sarà sufficiente per il titolo: «Sono sicuro che con Spalletti la Juve possa migliorare, ma non può arrivare ai livelli del Napoli, a meno che non faccia dei capolavori di mercato a gennaio».

Compagnoni esclude il Milan dalla lotta scudetto

Escludendo la possibilità che Spalletti «possa fare disastri alla Juve», Compagnoni è convinto che l’allenatore «farà un buon lavoro e porterà la Juve nelle prime quattro in classifica, ma lo scudetto resta un discorso tra Napoli ed Inter, non ci metto neanche il Milan».

Compagnoni ha anche sottolineato il forte investimento dei bianconeri: «La Juve ha speso 300 milioni negli ultimi anni, non dimentichiamolo». La sua tesi è che Spalletti «può far bene, ma non miracoli».

Conoscendo l’approccio di Conte, la priorità del Napoli, pur avendo la gara di Champions contro l’Eintracht, resta la «Serie A». Compagnoni ha concluso analizzando la prossima sfida di Coppa: «Con il Como non sarà facile, l’assenza di De Bruyne è pesante anche se il 4-3-3 è un modulo più adatto all’organico azzurro».