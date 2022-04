Compagnoni: «Le tre pretendenti allo scudetto sono stanche, il Milan...»

Maurizio Compagnoni ha commentato la lotta scudetto e spiegato quanto possano incidere gli errori arbitrali: le sue parole sul Milan

Intervistato in esclusiva da cagliarinews24, Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, ha parlato della lotta scudetto:

«Vediamo prima di tutto cosa farà il Milan stasera contro il Bologna, tre punti in più sono importanti. La classifica dice che i rossoneri hanno un leggero vantaggio. L’impresa del Napoli con l’Atalanta è notevole viste anche le tante assenze. Dipenderà molto dalla condizione atletica e dalla tenuta mentale perché quando arrivi punto a punto basta un episodio e cambia tutto. Come condizione nessuna delle squadre che lottano per lo scudetto è in questo momento brillantissima. Arrivano tutte un po’ affaticate. È vero che l’obiettivo scudetto dà energie inimmaginabili ma non stanno attraversando un grande periodo di forma anche se, sottolineo ancora, la vittoria del Napoli a Bergamo è considerevole».

SUGLI ERRORI ARBITRALI: «Possono influire sul campionato? Dipende da come finisce il campionato. Il Milan è stato fortemente penalizzato nella gara contro lo Spezia ma se vince lo scudetto è come se non fosse successo nulla. Adesso è difficile dire se incideranno o meno».

