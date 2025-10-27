Compagnoni non ha dubbi: «Santiago Gimenez è imprescindibile per Allegri e vi spiego perchè. Su Leao prima punta ho un pensiero chiaro»

Compagnoni, noto giornalista, è convinto che Santiago Gimenez sia imprescindibile per la squadra di Allegri: difficile pensare a Leao prima punta

Per la difficile gara di domani sera a Bergamo contro l’Atalanta, il Milan dovrà affrontare la sfida con diverse assenze sul groppone. Le indiscrezioni della vigilia vedono Santiago Gimenez in pole position per affiancare Leão, preferito a Christopher Nkunku che dovrebbe partire dalla panchina.

Negli studi di Sky Sport 24, il telecronista e giornalista Maurizio Compagnoni ha commentato questa scelta, definendo il centravanti messicano come un giocatore fondamentale, nonostante il suo digiuno di gol.

Compagnoni, la ragione della scelta su Santiago Gimenez: un unico centravanti in rosa

Compagnoni ha spiegato che la preferenza per Giménez è una conseguenza diretta della composizione della rosa rossonera:

PAROLE – «Non è un caso che Allegri continui a insistere su Giménez: il Milan ha una composizione della rosa piuttosto fantasiosa come attaccanti perché ha un solo centravanti e tre seconde punte, diverse ma tutte seconde punte».

Secondo l’analisi del giornalista, la mancanza di alternative specifiche per il ruolo di punta centrale rende la scelta di Giménez “inevitabile” e il giocatore, di fatto, “imprescindibile” per l’allenatore:

PAROLE – «Giocare senza centravanti diventa molto molto dura, a meno che non hai Messi. Allegri è quasi obbligato a insistere su Giménez, è una scelta inevitabile. Piaccia o no, Giménez è imprescindibile».

Compagnoni ha inoltre espresso scetticismo sulla possibilità di reinventare Rafael Leão come prima punta, al massimo vedendolo come una seconda punta. La partita di domani, dunque, è un test cruciale non solo per Giménez, ma per l’intero assetto offensivo milanista.