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Como Inter 3-4: i nerazzurri archiviano la pratica scudetto. Lariani a -5 dal Milan
Como Inter 3-4: la squadra di Chivu archiviano la pratica scudetto vincendo in rimonta. Lariani di Fabregas a -5 dal Milan
Al Sinigaglia va in scena un match vietato ai deboli di cuore che lancia l’Inter verso il titolo e gela le speranze del Napoli. Il Como di Cesc Fàbregas accarezza l’impresa portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Alex Valle e del talento Nico Paz, ma la capolista risponde con una prova di forza devastante.
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Le doppiette di Marcus Thuram e Denzel Dumfries firmano una rimonta clamorosa, rendendo vano l’assalto finale dei padroni di casa dopo il rigore trasformato da Da Cunha per il definitivo 3-4.
Como Inter in fuga e il Napoli a -9: corsa Champions riaperta?
Questo successo permette ai nerazzurri di volare a +9 sul Napoli a sole sei giornate dalla fine, mettendo una seria ipoteca sullo Scudetto 2026. Per la squadra di Antonio Conte, reduce dal pari di Parma, il distacco diventa quasi incolmabile. In ottica europea, il Como fallisce l’aggancio alla zona nobile, restando a 5 lunghezze dal Milan terzo.
Nonostante il crollo interno dei rossoneri contro l’Udinese, la formazione di Allegri mantiene un margine di sicurezza, approfittando del passo falso della sorpresa lariana in una domenica di Serie A ricca di colpi di scena.