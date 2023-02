Commisso attacca: «Il calcio italiano è malato, guardate la Juve»

Commisso dopo la vittoria della Fiorentina prende di mira la Juventus, mettendo da parte il risentimento per l’Inter e Zhang

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dopo la vittoria della viola in Coppa Italia contro il Torino e la qualificazione alla semifinale della competizione, si sfoga in merito al calcio italiano; a quanto pare non ce l’ha più con l’Inter, ma con la Juventus:

COMMISSO E CALCIO– «Qui ci piace parlare troppo e fare poco, OK? Quando vedo certi giornali fare degli stupidi articoli si devono vergognare, perché io non ho giornali qui in Italia. Non è giusto che il giornale controllato dal padrone del Torino faccia una critica a un’altra squadra che deve incontrare. Meglio che si svegli qualcuno, perché quello che io ho detto anni fa sul calcio italiano è successo. Ho detto che è un calcio malato, che ci sono squadre che vanno in campo e non sono in regola coi finanziamenti: si è visto quanto è successo col fatto della Juventus. Cos’è successo? Hanno lasciato al padrone di un giornale (Urbano Cairo del Torino, ndr), dove ora c’è stata una querela e i giudici fino a oggi sono stati con noi, chiamandomi mafioso. Quando i mafiosi veri in Italia sono quelli che fanno imbrogli, e nessuno dice questo».