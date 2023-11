Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Colpani. Per il centrocampista del Monza non manca la concorrenza

Strada in salita. Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Colpani. Per il centrocampista del Monza non manca la concorrenza:

come riportato da Il Messaggero il giocatore piace anche a Lazio e Inter, con proprio i neroazzurri che avrebbero guadagnato una solida pole.