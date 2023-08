In casa Milan resta da definire il futuro di Colombo. Diverse squadre sono interessate all’attaccante, come intende muoversi il club

In casa Milan tiene banco il futuro sul mercato di Lorenzo Colombo. Molti club come Atalanta , Cagliari , Monza , Genoa e Salernitana hanno mostrato interesse per lui.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il club rossonero e l’agente del giocatore.