Colombo Milan, il suo futuro dipende anche da Origi: il motivo

Futuro in bilico per Lorenzo Colombo, sul piede di partenza dal Milan. Due club su di lui, ma dipende anche da Origi

Lorenzo Colombo potrebbe lasciare il Milan per una nuova esperienza in prestito, dopo quella positiva con la maglia del Lecce dello scorso anno. L’attaccante è stato impiegato spesso da Stefano Pioli in questo precampionato, ma l’idea del giovane è di avere un maggior minutaggio altrove.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club rossonero non ha ancora sciolto le riserve sul futuro del ragazzo, seguito con interesse da Cagliari e Genoa. Incastro di mercato che riguarderà anche Divock Origi: il belga è stato fatto fuori dal progetto dei rossoneri, ma continua a rifiutare le proposte arabe perché vorrebbe tornare in Premier League. Qualora non si trovasse nessuna soluzione per lui, potrebbe essere reintegrato in gruppo, lasciando partire Colombo in prestito per via della concorrenza per il ruolo di centravanti che in quel caso diventerebbe eccessiva: con Giroud, Okafor e Origi.