Colombo: «Il Milan è un sogno, ma adesso penso ad altro»

Ecco le parole di Lorenzo Colombo calciatore del Milan in prestito alla Spal

Lorenzo Colombo, attaccante della Spal ma di proprietà del Milan, ha rilasciato un’intervista a TuttoSport. Ecco le sue parole:

«Sono partito forte, mentre adesso è un momento un po’ così, ma sto lavorando duramente per tornare a dare il mio contributo alla squadra. Sono un 2002, questi momento fanno parte del percorso e fanno crescere, anche se ovviamente il gol manca. Io al momento penso alla SPAL, ovviamente il Milan è un sogno che per adesso però resta da parte. Non ci penso tanto e sono convinto che se me lo meriterò probabilmente ci tornerò. Le cose importanti adesso sono lavorare, imparare e migliorare. Il futuro lo deciderà il Milan, per adesso preferisco non fare programmi»