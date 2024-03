Colombo ricorda gli anni al Milan: «È la mia seconda casa, Ibrahimovic mi ha detto che..»

Lorenzo Colombo sì è raccontato in un’intervista a la Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto sugli anni al Milan

INIZI AL MILAN – «Ho fatto tutta la trafila al Milan, ho avuto tanti compagni, tanti avversari, la cosa che mi ha aiutato più di tutti è la costanza, quella fame che porta a non accontentarsi mai e volere sempre di più»

RETROSCENA IBRAHMOVIC – «Quando avevo 18 anni ero già grosso, Ibra lo ha notato e mi chiamava Hulk. Eravamo negli spogliatoi che stavamo rientrando negli spogliatoi io e Daniel nella partita contro il Milan ci ha detto una frase che mi ha fatto ridere: “Vi abbiamo mandato qui a giocare e siete tutti e due in panchina”. È un compagno che ti dà tanto emotivamente, ti fa alzare il livello, ti porta a fare sempre qualcosa in più, è sempre pronto a spronarti, se sbagli devi subito reagire. Una figura del genere ti dà tanto, sia alla squadra che all’ ambiente»

PERCORSO AL MILAN – «Il mio percorso al Milan è stato fondamentale per la mia crescita come giocatore, come uomo, al Milan io devo tutto, è la mia seconda casa».

GOL CONTRO IL MILAN – «Ci stavo lavorando tanto, era qualche mese che non segnava, era molto importante per me come dimostrazione del lavoro che sto portando avanti. Non ho esultato in segno di riconoscenza. È importante avere dei valori e portarli nelle cose che si fanno»

MOMENTO PIU’ BELLO – «Il momento più bello con il Milan probabilmente è il mio primo gol contro il Bodo Glimnt. Pioli è venuto da me dicendomi che avrei giocato perché Ibrahimovic era risultato positivo al COVID. Avevo un po’ di tensione, ma poi ho giocato e ho fatto gol, peccato per lo stadio vuoto»

GALLIANI – «Galliani era una persona formidabile, ha un’energia che trasmette a tutto l’ ambiente, gli devo tanto, ha spinto molto per avermi e lo ringrazierò per sempre»