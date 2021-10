Colantuono: «Ibrahimovic? Non penso accetti di fare panchina per Rebic»

Stefano Colantuono ha parlato di Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Le parole dell’allenatore sull’attaccante rossonero

In collegamento negli studi di Sky Sport, Stefano Colantuono ha parlato di vari temi legati all’attacco del Milan e dell’impronta che sta dando Stefano Pioli.

IBRAHIMOVIC – «Rebic è forte, ma non penso che Ibrahimovic accetti di fare la panchina. Il Milan, in queste ultime partite ha sfruttato il modo di giocare di Rebic, che non dà riferimenti e permette afli esterni di inserirsi. Ora il Milan si sta esprimendo molto bene e questo sarà il grattacapo di Pioli, non vorrei essere nei suoi panni. Ha tre armi importanti perché può giocare in modo classica con Ibrahimovic e Giroud, ma ha anche la possibilità di giocare con Rebic».