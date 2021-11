Cobolli Gigli: «Donnarumma alla Juve? Ecco cosa avrei fatto»

Intervistato da JuventusNews24, l’ex presidente della Juve Giovanni Cobolli Gigli ha parlato di Scudetto e del mancato arrivo di Donnarumma

La redazione di JuventusNews24 ha intervistato in esclusiva Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente del club bianconero dal 2006 al 2009. Le sue parole sulla corsa scudetto e su Donnarumma.

SCUDETTO – «Penso che 16 punti di distacco siano molti e difficilmente recuperabili, soprattutto perché davanti ci sono due squadre agguerrite come Napoli e Milan. Credo che le ambizioni scudetto si siano notevolmente ridimensionate dopo le ultime sconfitte in campionato. La responsabilità di questa crisi è di tutti: società, allenatore e calciatori. Questo non toglie che la Juventus debba fare molto di più e mi auguro che i bianconeri facciano un lungo cammino in Champions League. Non dimentichiamoci che in Europa la Juve ha fatto meglio finora di tutte le altre squadre italiane».

DONNARUMMA JUVE – «Considerando la situazione economica e mettendomi nei panni di Agnelli, che deve fare attenzione ai costi, avrei avuto purtroppo molti dubbi sull’operazione Donnarumma. Szczesny, a parte qualche errore che ci può stare per un portiere, ha dimostrato di essere un elemento affidabile: è giusto che la società vada avanti con lui».

