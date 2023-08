Ranieri si sbilancia: «Corsa scudetto? Ecco dove vedo il Milan»

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha detto la sua sulla corsa scudetto: Milan inserito nel lotto delle favorite. Le parole

Quest’oggi Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista per le pagine della rivista Famiglia Cristiana. Il tecnico romano ha toccato diversi temi tra l’amore per la Sardegna, la lotta per lo scudetto in Serie A e non solo. Le sue parole, riportate da LaRoma24:

CORSA SCUDETTO – «Favorite per lo scudetto? Le solite. Il Napoli, squadra da battere, anche se non sarà facile rivincere. Il Milan e l’inter. La Roma che vorrà entrare in Champions. La Juventus che, esclusa dalle Coppe darà tutto in Campionato. Nel gruppo c’è anche la Lazio e, tra le sorprese, indicherei l’Atalanta»

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE