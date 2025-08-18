Classifica Serie A, dove si posizionerà il Milan: la previsione Opta

Classifica Serie A – Ecco la previsione della stagione 2025 2026 secondo i dati opta, dove si posiziona il Milan?

Il mondo del calcio si interroga sul futuro e, come ogni anno, i supercomputer di Opta scendono in campo per dare un’idea di come potrebbe finire la prossima stagione. Secondo le recenti e discusse previsioni elaborate dal noto centro di analisi dati, la Serie A 2025/26 potrebbe riservare una clamorosa sorpresa per i tifosi del Milan. Nonostante le ambizioni e il calciomercato in fermento, il Diavolo rischierebbe di non superare la metà alta della classifica.

I dati di Opta dipingono un quadro inaspettato: il Milan si classificherebbe solamente al sesto posto, un risultato che non soddisferebbe di certo le aspettative dei tifosi rossoneri. L’analisi prende in considerazione una miriade di fattori, dalle performance storiche alle statistiche individuali dei giocatori, passando per la solidità delle rose. La previsione vedrebbe la Lazio di Maurizio Sarri, noto per il suo calcio offensivo, e il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da una stagione entusiasmante, posizionarsi davanti ai meneghini.

Secondo la stessa previsione, l’Inter si confermerebbe campione d’Italia, a dimostrazione della sua continuità e della solidità della rosa. A seguire, sul podio, il Napoli di Antonio Conte, che a suon di colpi di mercato proverà a risalire la china, e l’Atalanta, la ‘Dea’ che ha conquistato l’Europa e che continua a sorprendere. Quarto e quinto posto sarebbero occupati, rispettivamente, da Roma e Juventus.

Se la classifica fosse confermata, i rossoneri si ritroverebbero a lottare per un posto in Europa League, un esito che contrasterebbe con i piani del club di Via Aldo Rossi. Massimiliano Allegri si troverebbe di fronte a una sfida più ardua del previsto, ovvero quella di smentire le fredde cifre e riportare il Milan ai vertici del calcio italiano. Solo il campo, però, potrà confermare o smentire queste previsioni che, come sempre, fanno discutere e accendono il dibattito tra gli appassionati.