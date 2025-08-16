Athekame saluta lo Young Boys: il bellissimo messaggio del nuovo terzino del Milan. Le parole

Athekame, ufficializzato ieri dal Milan come nuovo terzino destro a disposizione di Allegri, ha salutato lo Young Boys: il messaggio

Il calciomercato Milan ha ufficializzato ieri mattina l’arrivo di Zachary Athekame, promettente terzino svizzero classe 2004, rafforzando ulteriormente la rosa rossonera in vista della nuova stagione. L’operazione ha visto il club di Via Aldo Rossi versare 10 milioni di euro allo Young Boys di Berna, assicurando inoltre alla squadra svizzera il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Un investimento significativo che testimonia la fiducia del Milan nelle potenzialità del giovane talento.

L’arrivo di Athekame si inserisce perfettamente nella strategia di mercato del Milan, sempre più orientata a combinare giovani promesse con calciatori esperti. Questa mossa, orchestrata dal nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, evidenzia una chiara visione per il futuro del club. Tare, noto per la sua acuta capacità di scouting e per aver portato a termine operazioni di successo in passato, sembra voler plasmare un Milan competitivo e sostenibile a lungo termine.

Athekame, dal canto suo, ha voluto salutare il suo vecchio club, lo Young Boys, e i suoi tifosi con un toccante messaggio pubblicato su Instagram nelle scorse ore. Un gesto che sottolinea il suo legame profondo con la squadra che lo ha visto crescere e affermarsi nel calcio professionistico. Il messaggio, permeato di gratitudine e affetto, recita:

“Grazie, cara famiglia YB

Mi avete accolto a braccia aperte sin dal primo giorno – in campo, nello spogliatoio e sugli spalti. Mi avete segnato, non solo a livello sportivo, ma anche come persona. Grazie per la vostra fiducia, il vostro sostegno e per tutti i momenti indimenticabili vissuti al Wankdorf.

Mi aspetta una nuova avventura, ma una parte di me resterà sempre con voi.”

Queste parole sincere rivelano non solo il lato umano di Athekame, ma anche la cultura positiva e accogliente dello Young Boys, un club che ha saputo valorizzare il giovane terzino. Il suo percorso di crescita in Svizzera è stato fondamentale per plasmare il talento che ora il Milan si prepara a coltivare.

Sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il Milan si appresta a iniziare una nuova era. Allegri, con la sua vasta esperienza e la sua capacità di gestire grandi talenti, avrà il compito di integrare Athekame nel sistema di gioco rossonero e di aiutarlo a raggiungere il suo massimo potenziale. La Serie A rappresenta una sfida importante per il giovane svizzero, ma le sue qualità tecniche, la sua velocità e la sua duttilità lo rendono un profilo estremamente interessante per il calcio italiano.

L’acquisto di Athekame è un’ulteriore tessera nel mosaico che il Milan sta costruendo per tornare ai vertici del calcio europeo. La direzione sportiva e la guida tecnica sembrano lavorare in ** perfetta sintonia**, con l’obiettivo comune di riportare il Diavolo a competere per i trofei più prestigiosi. I tifosi rossoneri attendono con entusiasmo di vedere Athekame scendere in campo e dimostrare il suo valore con la maglia del Milan.