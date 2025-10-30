Classifica Serie A, la graduatoria aggiornata al termine delle gare del mercoledì: dove si posiziona il Milan. Le ultimissime notizie

La nona giornata di Serie A Enilive si è arricchita di risultati che hanno riscritto le dinamiche di classifica, specialmente nelle zone alte e basse. Il mercoledì di campionato ha visto l’Inter dare un segnale forte e chiaro alle sue dirette concorrenti.

I nerazzurri hanno superato agevolmente la Fiorentina, aggiudicandosi i tre punti che li catapultano al secondo posto in coabitazione con il Milan, entrambe a quota 18 punti. Il distacco dalla vetta, occupata da Napoli e Roma con 21 punti, resta ridotto, confermando un campionato di alta intensità.

Di contro, la sconfitta ha aggravato in modo drammatico la situazione della Fiorentina. I Viola sono precipitati al penultimo posto con soli 4 punti, dando prova di essere «totalmente nel pallone» e senza una via d’uscita immediata dalla crisi.

Ancora peggio ha fatto il Genoa, che chiude la classifica all’ultimo posto con 3 punti dopo la sconfitta contro la Cremonese. I grigiorossi si confermano una delle grandi rivelazioni di questo inizio di stagione, salendo a 14 punti e insediandosi in piena zona Europa, a un solo punto di distanza da big come Juventus e Atalanta. La formazione di Juric non riesce a trovare continuità e i 13 punti in classifica fanno suonare l’allarme nella città bergamasca.

A chiudere il quadro della giornata è stato il pareggio a reti bianche tra Bologna e Torino. Un 0-0 che serve a poco a entrambe le squadre: i felsinei di Thiago Motta restano fermi a 15 punti, agganciati dalla Juventus, mentre i Granata salgono a 12 punti, ma continuano a stazionare nella parte centrale della classifica.

La classifica aggiornata mostra una lotta per lo Scudetto ristretta a quattro squadre, mentre la zona calda vede Parma a 7 punti, Lecce a 6, Verona a 5 e il terzetto Pisa, Fiorentina e Genoa a chiudere la coda.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA