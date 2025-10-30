Connect with us

News

Classifica Serie A, la graduatoria aggiornata al termine delle gare del mercoledì: dove si posiziona il Milan

News

Calciomercato Milan, quale sarà il futuro di Mike Maignan? Tra rinnovo e partenza a zero… Ultimissime

News

Infortunati Milan, come stanno Gimenez, Leao e Tomori: la sensazione in vista della Roma

News

Milan Roma, attenzione allo stato di forma di Evan Ferguson: oggi terrà gli esami strumentali e...

News

Milan Roma, Massimiliano Allegri si gioca la carta Nkunku? Cosa filtra a pochi giorni dal big match

News

Classifica Serie A, la graduatoria aggiornata al termine delle gare del mercoledì: dove si posiziona il Milan

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Allegri

Classifica Serie A, la graduatoria aggiornata al termine delle gare del mercoledì: dove si posiziona il Milan. Le ultimissime notizie

La nona giornata di Serie A Enilive si è arricchita di risultati che hanno riscritto le dinamiche di classifica, specialmente nelle zone alte e basse. Il mercoledì di campionato ha visto l’Inter dare un segnale forte e chiaro alle sue dirette concorrenti.

I nerazzurri hanno superato agevolmente la Fiorentina, aggiudicandosi i tre punti che li catapultano al secondo posto in coabitazione con il Milan, entrambe a quota 18 punti. Il distacco dalla vetta, occupata da Napoli e Roma con 21 punti, resta ridotto, confermando un campionato di alta intensità.

Di contro, la sconfitta ha aggravato in modo drammatico la situazione della Fiorentina. I Viola sono precipitati al penultimo posto con soli 4 punti, dando prova di essere «totalmente nel pallone» e senza una via d’uscita immediata dalla crisi.

Ancora peggio ha fatto il Genoa, che chiude la classifica all’ultimo posto con 3 punti dopo la sconfitta contro la Cremonese. I grigiorossi si confermano una delle grandi rivelazioni di questo inizio di stagione, salendo a 14 punti e insediandosi in piena zona Europa, a un solo punto di distanza da big come Juventus e Atalanta. La formazione di Juric non riesce a trovare continuità e i 13 punti in classifica fanno suonare l’allarme nella città bergamasca.

A chiudere il quadro della giornata è stato il pareggio a reti bianche tra Bologna e Torino. Un 0-0 che serve a poco a entrambe le squadre: i felsinei di Thiago Motta restano fermi a 15 punti, agganciati dalla Juventus, mentre i Granata salgono a 12 punti, ma continuano a stazionare nella parte centrale della classifica.

La classifica aggiornata mostra una lotta per lo Scudetto ristretta a quattro squadre, mentre la zona calda vede Parma a 7 punti, Lecce a 6, Verona a 5 e il terzetto Pisa, Fiorentina e Genoa a chiudere la coda.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

PosizioneSquadraPunti
1Napoli21
2Roma21
3Inter18
4Milan18
5Como16
6Bologna15
7Juventus15
8Cremonese14
9Atalanta13
10Udinese12
Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.