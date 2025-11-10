News
Classifica Serie A, il Milan è ancora in piena corsa per la prima posizione! La panoramica completa
La Serie A si ferma per la sosta nazionali dopo l’undicesima giornata, che ha ridisegnato la vetta della classifica in un momento di grande incertezza per le big del campionato.
Inter e Roma guidano la classifica con 24 punti ciascuno, a pari merito. I nerazzurri hanno superato la Lazio nel posticipo, mentre i giallorossi hanno vinto contro l’Udinese.
Immediatamente a ridosso della coppia di testa c’è un altro duo a 22 punti:
- Il Milan di Allegri è al terzo posto con 22 punti.
- Il Napoli campione d’Italia, nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Bologna che ha fatto scattare l’allarme per il futuro di Conte, resta agganciato al quarto posto con lo stesso punteggio.
La zona Champions League e le posizioni europee sono estremamente ravvicinate:
- Al quinto posto, il Bologna sogna in grande grazie alla vittoria contro il Napoli, arrivando a 21 punti, a un solo punto di distanza dal Milan e dal Napoli.
- La Juventus, con 19 punti, si trova in sesta posizione e resta nel gruppo delle pretendenti.
La classifica dopo 11 giornate vede dunque sei squadre racchiuse in appena cinque punti, confermando un torneo equilibratissimo:
|Pos.
|Squadra
|Punti
|Distacco dalla 1ª
|1-2
|Inter / Roma
|24
|—
|3-4
|Milan / Napoli
|22
|-2
|5
|Bologna
|21
|-3
|6
|Juventus
|19
|-5
In coda, la situazione resta critica per Fiorentina (5 punti) e Verona (6 punti) che chiudono la classifica. Si segnala inoltre la crisi dell’Atalanta (13 punti) che è prossima all’esonero di Juric dopo la pesante sconfitta interna contro il Sassuolo.