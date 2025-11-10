Classifica Serie A, il Milan è ancora in piena corsa per la prima posizione! La panoramica completa. Le ultimissime notizie

La Serie A si ferma per la sosta nazionali dopo l’undicesima giornata, che ha ridisegnato la vetta della classifica in un momento di grande incertezza per le big del campionato.

Inter e Roma guidano la classifica con 24 punti ciascuno, a pari merito. I nerazzurri hanno superato la Lazio nel posticipo, mentre i giallorossi hanno vinto contro l’Udinese.

Immediatamente a ridosso della coppia di testa c’è un altro duo a 22 punti:

Il Milan di Allegri è al terzo posto con 22 punti.

Il Napoli campione d'Italia, nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Bologna che ha fatto scattare l'allarme per il futuro di Conte, resta agganciato al quarto posto con lo stesso punteggio.

La zona Champions League e le posizioni europee sono estremamente ravvicinate:

Al quinto posto, il Bologna sogna in grande grazie alla vittoria contro il Napoli, arrivando a 21 punti, a un solo punto di distanza dal Milan e dal Napoli.

La Juventus, con 19 punti, si trova in sesta posizione e resta nel gruppo delle pretendenti.

La classifica dopo 11 giornate vede dunque sei squadre racchiuse in appena cinque punti, confermando un torneo equilibratissimo:

Pos. Squadra Punti Distacco dalla 1ª 1-2 Inter / Roma 24 — 3-4 Milan / Napoli 22 -2 5 Bologna 21 -3 6 Juventus 19 -5

In coda, la situazione resta critica per Fiorentina (5 punti) e Verona (6 punti) che chiudono la classifica. Si segnala inoltre la crisi dell’Atalanta (13 punti) che è prossima all’esonero di Juric dopo la pesante sconfitta interna contro il Sassuolo.