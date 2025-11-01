Classifica Serie A, la Juventus aggancia Milan e Inter: in attesa delle gare di domani e lunedì

Classifica Serie A – La Juventus di Spalletti parte nel migliore dei modi. Aggancio temporaneo a Milan e Inter

Terminate le prime due sfide del sabato di Serie A, l’Atalanta di Ivan Juric trova la prima sconfitta in campionato contro l’Udinese in trasferta. Decisiva la rete di Nicolò Zaniolo. Nel secondo match, disputato al Maradona, Napoli e Como non sono andate oltre lo 0-0. Decisivo nel primo tempo un rigore parato da Vanja Milinkovic-Savic. La Juventus del nuovo arrivato Luciano Spalletti si è invece imposta con un 1-2 sul campo della Cremonese.

Domani sera ci sarà Milan-Roma, la formazione di Allegri vincendo andrebbe a -1 dalla vetta. Allo stesso tempo però, qualora dovessero avere la meglio i giallorossi, i rossoneri scivolerebbero a -6 dalla capolista, che diventerebbe proprio la squadra di Gasperini.

La classifica aggiornata dopo Udinese-Atalanta, Napoli-Como e Cremonese-Juventus

NAPOLI – 22*

ROMA – 21

INTER – 18

MILAN – 18

JUVENTUS – 18*

COMO – 17*

BOLOGNA – 15

UDINESE – 15*

CREMONESE – 14*

ATALANTA – 13*

SASSUOLO – 13

TORINO – 12

LAZIO – 12

CAGLIARI – 9

PARMA – 7

LECCE – 6

HELLAS VERONA – 5

PISA – 5

FIORENTINA – 3

GENOA – 3

*una partita giocata in più.