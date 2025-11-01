Connect with us

Classifica Serie A, in attesa di Milan Roma: come cambia la situazione dopo il pareggio tra Napoli e Como

Milan news 24

Published

4 minuti ago

on

By

Conte

Classifica Serie A – Come cambia la situazione dopo le prime due gare della giornata. Successo dell’Udinese, pari a Napoli

Terminate le prime due sfide del sabato di Serie A, l’Atalanta di Ivan Juric trova la prima sconfitta in campionato contro l’Udinese in trasferta. Decisiva la rete di Nicolò Zaniolo. Nel secondo match, disputato al Maradona, Napoli e Como non sono andate oltre lo 0-0. Decisivo nel primo tempo un rigore parato da Vanja Milinkovic-Savic.

Domani sera ci sarà Milan-Roma, la formazione di Allegri vincendo andrebbe a -1 dalla vetta. Allo stesso tempo però, qualora dovessero avere la meglio i giallorossi, i rossoneri scivolerebbero a -6 dalla capolista, che diventerebbe proprio la squadra di Gasperini.

La classifica aggiornata dopo Udinese-Atalanta e Napoli-Como

NAPOLI – 22*
ROMA – 21
INTER – 18
MILAN – 18
COMO – 17*
BOLOGNA – 15
JUVENTUS – 15
UDINESE – 15*
CREMONESE – 14
ATALANTA – 13*
SASSUOLO – 13
TORINO – 12
LAZIO – 12
CAGLIARI – 9
PARMA – 7
LECCE – 6
HELLAS VERONA – 5
PISA – 5
FIORENTINA – 3
GENOA – 3

*una partita giocata in più.

