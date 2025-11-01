News
Classifica Serie A, in attesa di Milan Roma: come cambia la situazione dopo il pareggio tra Napoli e Como
Classifica Serie A – Come cambia la situazione dopo le prime due gare della giornata. Successo dell’Udinese, pari a Napoli
Terminate le prime due sfide del sabato di Serie A, l’Atalanta di Ivan Juric trova la prima sconfitta in campionato contro l’Udinese in trasferta. Decisiva la rete di Nicolò Zaniolo. Nel secondo match, disputato al Maradona, Napoli e Como non sono andate oltre lo 0-0. Decisivo nel primo tempo un rigore parato da Vanja Milinkovic-Savic.
Domani sera ci sarà Milan-Roma, la formazione di Allegri vincendo andrebbe a -1 dalla vetta. Allo stesso tempo però, qualora dovessero avere la meglio i giallorossi, i rossoneri scivolerebbero a -6 dalla capolista, che diventerebbe proprio la squadra di Gasperini.
La classifica aggiornata dopo Udinese-Atalanta e Napoli-Como
NAPOLI – 22*
ROMA – 21
INTER – 18
MILAN – 18
COMO – 17*
BOLOGNA – 15
JUVENTUS – 15
UDINESE – 15*
CREMONESE – 14
ATALANTA – 13*
SASSUOLO – 13
TORINO – 12
LAZIO – 12
CAGLIARI – 9
PARMA – 7
LECCE – 6
HELLAS VERONA – 5
PISA – 5
FIORENTINA – 3
GENOA – 3
*una partita giocata in più.