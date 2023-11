Cioffi a DAZN: «Stasera ci siamo tolti un bel macigno dalle spalle, i ragazzi hanno dato tutto in campo» ha detto

Cioffi è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della sfida tra Milan e Udinese. Le sue parole.

VITTORIA – «Le partite di cuore e ardore durano fino a un certo punto, i ragazzi hanno messo tutto in campo. Sono molto soddisfatto, ci siamo tolti un bel macigno sulle spalle»

MENTALITÀ – «La testa in un giocatore è fondamentale, a volte l’essere valorizzati fa uscire la libertà. Io ho semplicemente fatto giocare i giocatori per le loro caratteristiche per la squadra»

SUCCESS – «Alla squadra ho chiesto di avere coraggio, che non è una caratteristica che ti viene se non hai fiducia nei compagni. A lui ho chiesto quello che sai fare meglio, di essere un connettore di gioco e innescare gli altri. Lui è un campione e sono convinto che a fine stagione finirà con un bottino di gol che non ha mai realizzato»

ABBRACCI FINALI – «In queste immagini c’è un anno sofferto dopo un esperienza difficile, in cui sono cresciuto e maturato. Ho riabbracciato un club che ha dei limiti ma che aiuta gli allenatori a fare gli allenatori. Lo stress si accumula e poi lo butti fuori in questa maniera»