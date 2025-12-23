Chukwueze a cuore aperto: «Milan, sei la mia seconda casa. Allegri e la Premier…»

Chukwueze, esterno del Milan in prestito al Fulham, ha rilasciato un’intervista a On Sport in cui ha parlato benissimo del club rossonero

Direttamente dal ritiro della Nigeria per la Coppa d’Africa 2025, l’esterno del Fulham (in prestito dal Milan) Samuel Chukwueze ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ON Sport. Un racconto sincero che spazia dal suo difficile adattamento tattico in Italia al sogno scudetto dei suoi compagni rossoneri.

Ecco il contenuto integrale della chiacchierata:

Chukwueze, l’intervista: differenze, tattica e futuro

Sulle differenze tra Serie A, Premier League e Liga:

«Per me non ce n’è una più semplice: ogni campionato ha il suo stile. Penso che in Serie A non mi sia stato concesso tempo e non ho avuto le opportunità che avrei voluto. Ma nel calcio succede: continuo a lavorare a testa bassa. Magari tornerò in Italia, o in Spagna, o resterò qui. Ora sono concentrato sul Fulham e sulla fiducia che ho ritrovato».

Sulle differenze tra il tuo Milan e quello di Allegri:

«Il modulo e le tattiche sono diverse. Probabilmente le tattiche inglesi sono più adatte al mio stile di gioco rispetto a quelle italiane. Per questo ora mi concentro su ciò che mi dà maggior beneficio».

Sul confronto tra Conceicao e Allegri:

«Ogni allenatore ha la sua filosofia. Le idee di Conceicao sono diverse da quelle di Allegri: dipende da come cambia la formazione e lo stile. Non posso paragonarli, ogni tecnico ha il suo credo».

Ti manca il Milan?

«Sì, mi manca, è la mia seconda casa. La mia famiglia è rimasta lì. È una bella città, ma ognuno deve concentrarsi sulla propria vita. Loro stanno facendo bene e gli auguro ogni fortuna, anche perché tecnicamente sono ancora un giocatore del Milan, essendo in prestito».

Come vedi Luka Modric? (In riferimento alla preseason rossonera):

«Ho passato l’estate con lui e credo sia uno dei migliori con cui abbia mai giocato: è fantastico, sa sempre quando arriva il pallone. È semplicemente forte e incarna perfettamente lo stile del Milan».

Qual è l’impatto di Ibrahimovic sul Milan?

«Tutti lo rispettano per la sua mentalità. Quando parli con Ibra, ascolti ogni sua parola. Al Milan la sua opinione è fondamentale: sa come far crescere la motivazione dentro un giocatore».

Sulla favorita per il titolo in Serie A:

«State vedendo cosa sta facendo il Milan? Giocano molto bene. Se continuano a spingere forte, penso possano vincere lo scudetto. Sicuramente finiranno tra le prime quattro, perché stanno facendo davvero un ottimo lavoro».