Chukwueze Milan: slitta l’arrivo in Italia? La situazione

Il Milan al rush finale per Chukwueze. L’arrivo però del nigeriano in Italia potrebbe slittare di qualche giorno

Lieto fine vicino. Il Milan è pronto accogliere Chukwueze. L’arrivo però del nigeriano in Italia potrebbe slittare di qualche giorno.

Si pensava che potesse arrivare tra oggi e domani invece come riportato da Calciomercato.com sarà a Milano tra mercoledì e giovedì per svolgere i test di rito e porre la sua firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Pioli per 5 anni.