Chukwueze Milan: oggi la giornata chiave, trattativa ai dettagli

Lieto fine vicino. Il Milan è pronto accogliere Chukwueze. Oggi in tal senso potrebbe essere una giornata chiave:

come riportato da Fabrizio Romano il club rossonero sta sigillando i dettagli finali dell’accordo per la firma, i documenti verranno controllati oggi. Domani potrebbe esserci lo sbarco in Italia