Vieri esalta Leao: «Semplicemente devastante, con la Lazio...»

Christian Vieri, ex attaccante del Milan, ha elogiato le grandi qualità di Rafael Leao: il portoghese decisivo contro la Lazio

Intervenuto come di consueto alla Bobo Tv, Christian Vieri ha parlato così di Leao:

«Per me è incontenibile, ancora più dell’anno scorso. Leao ora sa di essere forte forte ed è devastante. Il Milan ha vinto ed è merito suo… Sì, Pulisic ha fatto il goal che ha fatto, ma le occasioni le crea tutte Leao. Leao oggi come oggi è devastante, è il giocatore che da solo cambia la partita in qualsiasi momento. È incredibile, incredibile! Sarà discontinuo, certe volte è un po’ fuori gara, ma quando ha la palla e quando gioca è una roba secondo me fuori da ogni norma: è devastante. Se lui sta bene, il Milan vince le partite. Per come la vedo io, sono tutti i bravi i giocatori arrivati, ma lui e Theo sono incredibili. Leao è una forza della natura».