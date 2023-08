Pulisic confessa: «Felicissimo di essere al Milan, sul ruolo vi dico questo»

Christian Pulisic, esterno del Milan, ha parlato delle prime settimane vissute in rossonero e della nuova stagione alle porte

Intervistato sul canale ‘YouTube’ di ‘Men in Blazers, Christian Pulisic ha dichiarato:

AMBIENTAMENTO – Molto bene. È bello svegliarsi sempre con il sole. Sto facendo il massimo per imparare la lingua, ci sto lavorando duramente, ho già preso le prime lezioni

DECISIONE DI LASCIARE IL CHELSEA – Non c’è stato un momento preciso, ma un po’ l’insieme di tutta la stagione. Avevo un solo anno di contratto e di conseguenza questo il momento adatto per cambiare club. È stato facile accettare il Milan, non ci ho dovuto pensare. Sono felice della mia decisione

MILAN – Ho parlato la dirigenza e con l’allenatore. Volevo sentirmi desiderato, è la sensazione più importante quando cambi club ed il mister è tutta la società mi hanno fatto sentire esattamente così. Mi hanno trasmesso da subito delle belle sensazioni

GIOCATORI DEL CHELSEA GIA’ IN ROSSONERO – Ho parlato con tutti loro prima di venire al Milan e me ne hanno parlato tutti bene. Me l’hanno presentata come una buona opportunità per me e io mi sono fidato di loro. Hanno reso tutto più facile

CALCIO ITALIANO E PREMIER LEAGUE – Ci sono sicuramente delle differenze dal punto di vista tattico e fisico, ma te ne saprò parlare meglio l’anno prossimo, sono sicuro però che sarà un’eccellente opportunità per me. Non vedo l’ora di iniziare, voglio segnare gol e fare tanti assist. Sarà una grande esperienza per me

CALORE DEI TIFOSI – È la sensazione più bella di tutte. Il calore dei tifosi è bellissimo. Milano è una città incredibile. Quando sai di essere voluto dai tifosi, dal club e dal mister, e quando sai di avere la loro fiducia è lì che hai il migliore rendimento in campo. Non ho dubbi a riguardo

VENDITA MAGLIE – Non sono informato a riguardo delle maglie, ma sapere che tanta gente, specialmente i bambini, indossa la mia maglia è una cosa che mi ispira a fare sempre meglio. Loro mi guardano da casa e si ispirano a me e questo mi invoglia a fare sempre meglio per renderli orgogliosi

ORIGINI ITALIANE – Sì è vero. Mio padre ha un tatuaggio della bandiera italiana dedicato a mia nonna che era di origini siciliane, lei sarebbe sicuramente orgogliosa

MUSAH – È speciale averlo qui, è un mio amico oltre che compagno di nazionale. Il suo sorriso e la sua personalità sono di ispirazione per gli altri. Le sue qualità in campo le conosciamo tutti, in più mi aiuterà sicuramente con la lingua italiana

RUOLO – Per ora nella pre-season ho giocato spesso a destra, ma con il mister abbiamo studiato anche altre posizioni. Sono arrivati altri giocatori in grado di giocare sulle fasce, e quindi c’è un dialogo aperto su quella che sarà la mia posizione in campo. Ci sarà sicuramente occasione anche per giocare da trequartista

GIOCARE CON THEO E LEAO – Quando metti insieme giocatori forti possono succedere belle cose. Ogni giorno cerchiamo di renderci migliori a vicenda e vogliamo dimostrarlo anche in campo ogni volta che ci sarà occasione

OBIETTIVI – Voglio dimostrare a tutti quanto valgo giocando da titolare. Voglio aiutare la squadra segnando gol e fornendo assist, è questo il mio compito. Voglio vincere lo scudetto ed essere competitivo in tutte le competizioni. Voglio fare parte di questo glorioso club al massimo delle mie possibilità