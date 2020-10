Chiesa sul mercato, Iachini: «Pienamente coinvolto. Se domani.. »

Intervenuto in conferenza stampa in occasione del match di domani contro la Sampdoria, Iachini si è espresso su Chiesa

Beppe Iachini, allenatore subentrato alla guida della Fiorentina la scorsa stagione e confermato per quella appena iniziata, non vuole proprio saperne di fare a meno del suo pupillo, Federico Chiesa. Intervenuto in conferenza stampa in occasione della vigilia del match contro la Sampdoria, al Franchi, nella quale i viola dovranno riscattare la beffa del Meazza di sabato scorso, ha sottolineato l’importanza del suo giocatore per i propri dettami tattici. Ecco le sue parole:

«Federico sta benissimo ed è coinvolto nella squadra. Sta bene a parte l’inconveniente di domenica. Mi auguro che sia superato. A livello mentale e di attaccamento alla Fiorentina fin dal settore giovanile, è totale. Lui è della Fiorentina e nel momento in cui verificheremo la condizione che è tutto ok, giocherà».