Chiellini: «Con Ibrahimovic ce le siamo sempre date. Donnarumma? Dico questo»

Ai microfoni di Dazn per il format Linea Diletta, Giorgio Chiellini ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma.

FISCHI A DONNARUMMA – «Non gli hanno fatto piacere. Ognuno di noi fa delle scelte e vanno rispettate come va rispettato il pensiero del tifoso ma penso non sia stata l’occasione giusta per fischiarlo».

CONFRONTO DONNARUMMA-BUFFON – «Gigio è speciale, differente dagli altri come si vedeva che anche Buffon era diverso dai portieri della sua generazione. Il tempo ci dirà se potrà raggiungere quei livelli però è evidente che non si tratti di un portiere normale, è qualcosa fuori dalla normalità».

IBRAHIMOVIC – «Ho avuto la fortuna di averlo come compagno ed era già immarcabile. Poi l’ho affrontato da avversario per tanti anni e l’ho amato, odiato e combattuto perché ce le siamo sempre date di santa ragione».

