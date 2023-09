Milan, Chiara Ferragni indossa la maglia Dortmund: risposta geniale del club rossonero

Dopo le polemiche contro Chiara Ferragni, che ha indossato una maglia del Dortmund, è arrivata la risposta geniale del Milan

In questi giorni Chiara Ferragni è stata invasa dalle polemiche per la scelta di indossare una maglia del Borussia Dortmund, tra le avversarie in Champions League del Milan.

Lo stesso club rossonero ha deciso di rispondere all’imprenditrice digitale con un video Tik Tok che mostra la preparazione di una maglia da gioco rossonera che viene piegata ed imballata in una bella busta regalo, da inviare proprio alla Ferragni in contrapposizione alla casacca dei rivali del Borussia Dortmund.

QUI IL VIDEO