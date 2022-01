ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Chi è Marco Serra: arbitro su consiglio dello zio. Nella vita Serra fa l’impiegato in un’azienda nell’ambito finanziario

Nella vita Marco Serra, 39enne della sezione di Torimo, fa l’impiegato in un’azienda nell’ambito finanziario. Ed è stato un calciatore mancato, come aveva raccontato tempo fa. Non ha più continuato perché con il passare del tempo aveva perso la passione. E su consiglio di uno zio, aveva deciso di fare l’arbitro. In Milan-Spezia è stato protagonista anche di un atto coraggioso, umile: ha chiesto scusa.

partito da lontano, dalla Terza Categoria (tanto che quando il 26 settembre 2021 è tornato a casa a dirigere Cus Torino-Resistenza Granata, girone A della provincia del capoluogo piemontese molti tifosi gli chiesero qualche selfie) per arrivare in A. Lo racconta il Corriere della Sera.