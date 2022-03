Cherubini: «Scudetto? La Juventus crede a tutti gli obiettivi». Le dichiarazioni del dirigente bianconero

Federico Cherubini è intervenuto in occasione della presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, evento in cui l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., ha assegnato anche alcuni premi.

SCUDETTO – «Come ha detto Paulo prima, la Juve deve credere a tutti gli obiettivi».

RINNOVO DYBALA – «È un tema che è stato affrontato più volte. Nei prossimi giorni ci saranno più incontri con altri giocatori, non solo con Paulo».