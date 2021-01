Chelsea, Lampard su Tomori: «Può andare in prestito per crescere, ma…»

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha commentato in conferenza stampa la situazione riguardante il giovane Tomori

Fikayo Tomori è il nuovo obiettivo principale della dirigenza rossonera per rinforzare il pacchetto difensivo. Sfumato quasi definitivamente infatti Simakan, è lui il profilo su cui si stanno concentrando le energie del Diavolo. Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha commentato oggi in conferenza stampa la situazione riguardante il suo giocatore. Queste le sue parole:

«Voglio essere chiaro su Tomori. Ha un futuro a lungo termine qui al Chelsea, a prescindere se partirà o meno in prestito a gennaio. L’ho mandato in prestito al Derby ed è stato uno dei migliori giocatori della Championship. Abbiamo già un piano per lui, nella mia testa se andrà in prestito sarà per crescere e tornare come un giocatore migliore».