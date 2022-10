Champions League: sesta giornata tra pathos e nulla

Champions League, la sesta ed ultima giornata avrà due volti: quelli di gruppi nei quali tutto è ancora in gioco e quelli dove si è già deciso

Come sempre accade, l’ultima giornata dei gironi di Champions League presenterà una serie di gare dalla massima adrenalina, un dentro e fuori come se fossimo già in un turno a eliminazione diretta. E altre, invece, dove il carattere sarà quello dell’amichevole perché i due posti per gli ottavi e pure quello per l’Eureopa League sono già stati assegnati. Ecco quali saranno gli estremi che vivremo.

PATHOS – Tottenham 8, Sporting Lisbona ed Eintracht Francoforte 7, Marsiglia 6. Uno sprint a 4, con Conte a condurre il gruppo ma col rischio di finire in Europa League. Fondamentale per lui e per la sua squadra prendere un punto a Marsiglia e non farsi scavalcare. A Lisbona il match tra Sporting ed Eintracht è un autentico spareggio, chi vince è comunque sicuro di arrivare nella grande Europa, chi perde non è detto che nel gioco degli incastri non riesca comunque ad andare in Europa League.

IL NULLA – Bayern-Inter sono già agli ottavi e senza incertezze sul fatto che i tedeschi ci arriveranno come prima. Viktoria Plzen-Barcellona hanno un divario di 4 punti, non colmabile pertanto. Stessa situazione si ha nel gruppo G. Il Manchester City è primo, il Borussia Dortmund è secondo, il Siviglia è terzo. Copenaghen-Borussia e Manchester City-Siviglia sono due amichevoli (magari Haaland cercherà di rientrare al primo posto della classifica marcatori, attualmente occupato da Salah e Mbappé).