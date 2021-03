Champions League, PSG e Liverpool ai quarti: eliminate Barca e Lipsia

Champions League, PSG e Liverpool raggiungono Borussia Dortmund e Porto nei quarti: Barcellona e Lipsia masticano amaro

Si va completando il quadro dei quarti di finale di Champions League: il Liverpool e il PSG hanno infatti eliminato Barcellona e Lipsia e si sono qualificate raggiungendo Borussia Dortmund e Porto.

TUTTO FACILE – I francesi hanno pareggiato in casa 1-1 dopo la vittoria per 4-1 a Barcellona. A Mbappe, in rete al minuto 30 su rigore, risponde Messi con una staffilata dai 30 metri. L’argentino sbaglia pure un rigore e sugella l’eliminazione dei suoi. Tutto facile anche per il Liverpool che bissa il 2-0 dell’andata con i goal di Salah e Mane.