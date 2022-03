Champions League, al via il nuovo format: prende corpo l’idea di Ceferin

ECA dà l’ok a Ceferin per le nuove riforme della Champions League: il 7 aprile il Congresso per formalizzarle a partire dal 2024

L’ECA ha dato l’ok a Ceferin per la nuova Champions League. Un format del tutto nuovo e che prenderà il via dal 2024. Il 7 aprile ci sarà il congresso e verrà formalizzata la proposta.

Niente più fase a gironi, ma ci sarà un girone unico dove ogni squadra giocherà dieci partite (5 in casa e 5 in trasferta) con sfide decise in base alle fasce. Poi le prime otto andranno direttamente agli ottavi, mentre le altre sedici faranno i playoff per decretare le altre squadre che passeranno il turno. Si allargherà il numero di squadre da 32 a 36, di cui una dalla Francia, una la vincitrice di un campionato minore e due posti in base al ranking. Lo riporta il Corriere dello Sport.