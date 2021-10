Champions League: Inter con esperienza, Milan con riverenza

Il martedì sera di Champions League restituisce credibilità all’Inter formato Europa, mentre per il Milan le chance sono ridotte

Serata di Champions League dalla doppia faccia per le formazioni italiane. Risultati opposti per le milanesi e qualificazione agli ottavi che da un lato si riapre, ma dall’altro si chiude pericolosamente.

Iniziamo dalle note liete di San Siro, laddove l’Inter di Simone Inzaghi ha riassaporato il gusto del successo che mancava da una vita nella competizione continentale. Non è stata una partita semplice quella contro la rivelazione Sheriff Tiraspol che anche alla Scala del calcio ha messo in mostra le sue qualità: organizzazione e capacità di ripartire in primis.

Fredda, freddissima, è invece la situazione in casa Milan…

LEGGI L’EDITORIALE COMPLETO SU CALCIONEWS24