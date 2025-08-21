Chaka Traorè, lascerà il Milan: attese novità nei prossimi giorni. Le ultime

Chaka Traorè ha finito la sua avventura al Milan! Lascerà il club in questa sessione estiva di calciomercato

Il futuro di Chaka Traorè si allontana dal Milan. Il giovane talento ivoriano, classe 2004, è pronto a lasciare i rossoneri in questa sessione di calciomercato estivo, una notizia che, pur non essendo del tutto inaspettata, ha comunque acceso un dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi. La partenza del talentuoso esterno d’attacco, che non è riuscito a trovare un posto stabile nella prima squadra, sembra ormai una certezza.

La storia di Chaka Traorè al Milan

Arrivato nell’estate del 2021 dal Parma, l’allora giovanissimo Traorè era stato accolto con grandi aspettative. Visto come un potenziale crack, un giocatore capace di fare la differenza con la sua velocità e il suo dribbling, è stato inizialmente inserito nel settore giovanile, dove ha giocato un ruolo chiave per la Primavera di Ignazio Abate. Le sue prestazioni, spesso sopra la media, gli hanno valso anche delle convocazioni in prima squadra, dove ha potuto esordire sotto la guida dell’allenatore Stefano Pioli. Sebbene le sue apparizioni siano state sporadiche, il ragazzo ha avuto modo di mostrare a tratti il suo potenziale, come nel match di Coppa Italia contro il Cagliari dove ha siglato il suo primo gol in maglia rossonera, una rete che aveva fatto sognare i sostenitori del Diavolo.

Il futuro del giovane ivoriano

Nonostante gli sprazzi di talento, il percorso di Traorè con il Milan sembra giunto al capolinea. L’alta concorrenza nel reparto offensivo, unita alla necessità del club di trovare un equilibrio tra la crescita dei giovani e le ambizioni del presente, ha reso difficile per il ragazzo trovare lo spazio necessario per maturare. Secondo fonti vicine al club, tra cui il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, la cessione del giocatore avverrà con molta probabilità in prestito, una soluzione che permetterebbe al club di non perdere del tutto il controllo sul giovane e, al contempo, gli darebbe la possibilità di giocare con continuità in un’altra squadra. L’idea è quella di valorizzare l’ivoriano, sperando che possa tornare a Milanello più forte e maturo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire la destinazione del ragazzo.

Chi prenderà il suo posto al Milan?

Con l’imminente partenza di Traorè, il Milan continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Il club di Via Aldo Rossi, sempre attento alle opportunità, è alla ricerca di un esterno d’attacco che possa garantire qualità e, soprattutto, un numero di gol e assist più elevato. Nelle prossime settimane si attendono ulteriori aggiornamenti sul futuro del giovane ivoriano e, contestualmente, su come si muoverà il Diavolo per colmare il vuoto lasciato dalla sua partenza.