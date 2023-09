Il calciomercato estivo in uscita del Milan potrebbe non essere finito. In tal senso Chaka Traoré vicino all’addio ai rossoneri?

Chaka Traoré via dal Milan? Il calciomercato estivo dei rossoneri in uscita potrebbe non essere finito.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio il giovane attaccante della Primavera è vicino al Brescia, che ha una proroga sul mercato legata al caso Serie B-Serie C.