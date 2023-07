Dopo la morte di Silvio Berlusconi il Monza potrebbe presto essere ceduto ad un proprietario in particolare. Ecco chi

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, quella che sta per cominciare sarà una settimana decisiva per la possibile vendita del Monza. In questi giorni verrà infatti aperto il testamento di Silvio Berlusconi, con le ultime volontà dell’ex presidente.

Intanto si sono svolti colloqui per la possibile cessione con Vaghelis Marinakis, l’imprenditore greco vicino al premier conservatore ellenico Mitsotakis e proprietario della squadra ateniese dell’Olympiacos.