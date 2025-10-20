Cesari: «Se devi far vedere qualcosa, devi far vedere tutto. Abisso doveva dirlo»

Cesari ha fatto chiarezza su quanto accaduto nel secondo tempo di Milan-Fiorentina, questo il parere dell’ex arbitro

Negli studi di ‘Pressing’ trasmissione andata in onda ieri sera su Canale 5, si è discusso molto sul calcio di rigore assegnato al Milan all’85° della sfida con la Fiorentina per il contatto tra Parisi e Gimenez.

L’ex direttore di gara Graziano Cesari, il telecronista Riccardo Trevisani e l’ex portiere Emiliano Viviano hanno criticato l’operato del Var di Rosario Abisso ed hanno attaccato il comportamento di Gimenez.

GRAZIANO CESARI – «All’arbitro se devi far vedere qualche cosa, devi vedere tutta la situazione di gioco, perché non ti devi dimenticare nulla. Quando Santi Gimenez è per terrà non è che sia così bravo, perché Ranieri mette la gambe lì e lui gli dà un calcetto, due calcetti, niente in questa situazione non facciamo niente?»

RICCARDO TREVISANI – «Se Ranieri si fosse buttato avrebbe preso il rosso Gimenez»

EMILIANO VIVIANO – «Ma questo è lo sdoganamento, se avesse fatto la sceneggiata sarebbe successo qualcosa. A me sembra manchi la linea comune, perché basta rigorini, puniamo chi accentua e poi ci troviamo nelle solite situazioni».

GRAZIANO CESARI – «Abisso doveva dire che c’era un’altra cosa da vedere».