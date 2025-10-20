Connect with us

Cesari: «Se devi far vedere qualcosa, devi far vedere tutto. Abisso doveva dirlo»

Published

3 secondi ago

Cesari

Cesari ha fatto chiarezza su quanto accaduto nel secondo tempo di Milan-Fiorentina, questo il parere dell’ex arbitro

Negli studi di ‘Pressing’ trasmissione andata in onda ieri sera su Canale 5, si è discusso molto sul calcio di rigore assegnato al Milan all’85° della sfida con la Fiorentina per il contatto tra Parisi e Gimenez.

L’ex direttore di gara Graziano Cesari, il telecronista Riccardo Trevisani e l’ex portiere Emiliano Viviano hanno criticato l’operato del Var di Rosario Abisso ed hanno attaccato il comportamento di Gimenez.

GRAZIANO CESARI «All’arbitro se devi far vedere qualche cosa, devi vedere tutta la situazione di gioco, perché non ti devi dimenticare nulla. Quando Santi Gimenez è per terrà non è che sia così bravo, perché Ranieri mette la gambe lì e lui gli dà un calcetto, due calcetti, niente in questa situazione non facciamo niente?»

RICCARDO TREVISANI «Se Ranieri si fosse buttato avrebbe preso il rosso Gimenez»

EMILIANO VIVIANO«Ma questo è lo sdoganamento, se avesse fatto la sceneggiata sarebbe successo qualcosa. A me sembra manchi la linea comune, perché basta rigorini, puniamo chi accentua e poi ci troviamo nelle solite situazioni».

GRAZIANO CESARI«Abisso doveva dire che c’era un’altra cosa da vedere».

