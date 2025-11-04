Cesari: «Guardate cosa fa Guida, non è un atteggiamento da arbitro internazionale»

Connect with us

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Cesari

Cesari a Pressing ha criticato l’atteggiamento del direttore di Guida nei confronti di Alexis Saelemaekers

Subito dopo il rigore parato da Mike Maignan a Paulo Dybala, c’è un episodio che è passato forse inosservato. Alexis Saelemaekers si lascia andare ad un’esultanza accennata, inevitabile considerando l’importanza della parata! 

Il direttore di gara Guida si è avvicinato al calciatore del Milan e Graziano Cesari, ex arbitro, a Pressing, su canale 5, ha fatto chiarezza su quanto accaduto.

LE PAROLE – «L’arbitro non va via, ma si avvicina a Saelemaekers, come se l’avesse provocato. Se c’è un eccesso di provocazione, è chiaro che ci deve essere un cartellino giallo. Se c’è qualche parolina si va di cartellino rosso. Ma guardate cosa fa Guida, va vicino e poi dà un calcetto. Questo è un atteggiamento che non fa parte di un arbitro internazionale, vedo volontarietà in questo gesto».

