Verso Celtic-Milan: ultime e probabili formazioni del match in programma giovedì e valido per i gironi di Europa League

CELTIC – Si schiereranno con il consueto 3-5-2 gli uomini di Lennon. Il tecnico degli scozzesi dovrà fare a meno però degli infortunati Elhamed, Forrest e Johnston. Welsh, Duffy e Ajer sarà la linea difensiva schierata a protezione di Barkas. Sulle ali di centrocampo agiranno Frimpong e Laxalt, ex rossonero. In mezzo invece spazio a Brown, Ntcham e McGregor. In attacco la coppia sarà formata da Klimala ed Elyonoussi.

MILAN – Mister Pioli potrebbe optare per un leggero turnover. In difesa Gabbia ancora out per il Covid, giocheranno ancora Kjaer e Romagnoli. A destra potrebbe esserci l’esordio di Dalot, mentre a sinistra confermato Theo Hernandez. In mediana Tonali partirà al primo minuto: l’ex Brescia affiancherà uno tra Bennacer e Kessie. Sulla trequarti, alle spalle di Ibrahimovic, agiranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.

PROBABILE FORMAZIONE CELTIC (3-5-2) – Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala.