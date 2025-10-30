Cellino esalta Allegri: «L’unico che sapeva confrontarsi da uomo». L’elogio dell’ex Patron del Cagliari

Cellino, ex presidente del Cagliari, ha esaltato Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan, svelando un importante retroscena

Massimo Cellino, ex patron di Cagliari e Brescia, ha riavvolto il nastro della sua esperienza in Sardegna, dedicando parole di profonda stima a Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan ed ex mister del club sardo.

Concentrandosi sul rapporto professionale e umano con gli allenatori avuti, Cellino ha esaltato la figura di Allegri, evidenziando le sue doti caratteriali uniche:

PAROLE – «Uno solo sapeva ascoltare e confrontarsi da uomo, non solo da tecnico: Massimiliano Allegri».

L’ex presidente ha poi svelato un aneddoto rivelatore sul modo in cui gestiva la pressione mediatica dell’epoca, sottolineando l’equilibrio di Allegri: «Gli dicevo: ‘Hai perso? Vai, lavati, affronta la stampa. Non ti nascondere’». La conclusione di Cellino è un grande complimento alla sua personalità: Allegri «aveva il dono dell’equilibrio e dell’umanità».