Cellino esalta Allegri: «L'unico che sapeva confrontarsi da uomo». L'elogio dell'ex Patron del Cagliari

Galliani su Gattuso e Conte: l'ex Milan promuove il CT e il tecnico del Napoli. Le dichiarazioni

Santiago Gimenez, il padre svela: «Sta combattendo da tempo con un problema alla caviglia che va e viene. Sulla gara contro l'Atalanta...»

Buffon e l'aneddoto con Maldini: «Finche puoi gioca». La Leggenda del Milan lo spingeva a continuare. La ricostruzione

Turci su Nkunku: «Può fare la differenza in Serie A ma sul suo acquisto devo sottolineare questa cosa»

3 secondi ago

Cellino

Cellino, ex presidente del Cagliari, ha esaltato Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan, svelando un importante retroscena

Massimo Cellino, ex patron di Cagliari e Brescia, ha riavvolto il nastro della sua esperienza in Sardegna, dedicando parole di profonda stima a Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan ed ex mister del club sardo.

Concentrandosi sul rapporto professionale e umano con gli allenatori avuti, Cellino ha esaltato la figura di Allegri, evidenziando le sue doti caratteriali uniche:

PAROLE – «Uno solo sapeva ascoltare e confrontarsi da uomo, non solo da tecnico: Massimiliano Allegri».

L’ex presidente ha poi svelato un aneddoto rivelatore sul modo in cui gestiva la pressione mediatica dell’epoca, sottolineando l’equilibrio di Allegri: «Gli dicevo: ‘Hai perso? Vai, lavati, affronta la stampa. Non ti nascondere’». La conclusione di Cellino è un grande complimento alla sua personalità: Allegri «aveva il dono dell’equilibrio e dell’umanità».

