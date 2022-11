Ceferin nei guai: un inchiesta potrebbe costargli il terzo mandato da presidente Uefa

Un inchiesta potrebbe costare a Ceferin il terzo mandato da presidente Uefa: i dettagli

L’edizione odierna di Domani riporta che la candidatura di Aleksander Ceferin per il terzo mandato alla presidenza della UEFA potrebbe essere compromessa.

Il motivo è un pagamento sospetto di 390mila euro per un subappalto in dei lavori ferroviari, che ha innescato una serie di controlli che coinvolge ambienti molto potenti in Slovenia.