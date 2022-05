Ceferin: «Final four di Champions League? Buona idea, ma…». Le parole del presidente UEFA

Aleksander Ceferin ha parlato ai microfoni di Sportske sulla possibilità di una Final Four in Champions League. Ecco le parole del presidente UEFA:

«È una buona idea, ma si perderebbe qualche partita. Non ci sarebbero casa e trasferta, ci sarebbero meno gare per i detentori di diritti TV. È troppo presto per condividere nuove idee con i media, ma ci sono piani».