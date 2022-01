Castelli su San Siro: «Interverremo durante la sosta»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovanni Castelli, agronomo della Lega Serie A, ha ammesso che durante la sosta ci sarà un intervento al prato di San Siro: le sue parole

Intervistato da Stopandgoal, l’agronomo della Lega Serie A, Giovanni Castelli, ha parlato delle condizioni di San Siro:

«Non serviva l’intervento del mister ieri per capire che San Siro non è in condizioni ottimali. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state fatte 44 gare, dal 6 gennaio 9 di cui alcune a 24 ore di distanza. Adesso approfittando della sosta verrà effettuato un intervento di risolatura del terreno,cambiando le parti naturali e ricucendo le zolle con il sintetico. San Siro è ibrido come terreno. L’unico dubbio è legato alle condizioni climatiche delle prossime settimane, ma dovrebbero essere favorevoli».