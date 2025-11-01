Connect with us

HANNO DETTO

Cassano difende Spalletti e ricorda: «Tatuaggio del Napoli? Da oggi tiferà Juve. Quando io ero al Milan e ho vinto lo scudetto...»

HANNO DETTO

Sabatini non ha dubbi sulla lotta scudetto: sarà decisiva quella particolare variabile. Parole chiare del giornalista

HANNO DETTO

Caso biglietti, Milan Club Old Clan contro la dirigenza: «Gestione scandalosa dei biglietti». Rischio bagarinaggio per la trasferta di Parma

HANNO DETTO

Conferenza stampa Gasperini: «Vogliamo concentrarci sulla sfida contro un avversario di valore come il Milan. Scudetto? Entrambe le squadre sono partite bene ma...»

HANNO DETTO

Allegri Milan, il tecnico non le manda a dire sulla sosta Nazionali: cosa filtra su Pulisic e Rabiot

HANNO DETTO

Cassano difende Spalletti e ricorda: «Tatuaggio del Napoli? Da oggi tiferà Juve. Quando io ero al Milan e ho vinto lo scudetto…»

Milan news 24

Published

8 minuti ago

on

By

Cassano

Cassano, ex calciatore del Milan tra le altre e noto opinionista, ha difeso Spalletti dopo il suo passaggio alla Juve

Antonio Cassano, intervenuto a Viva El Futbol, ha liquidato le polemiche sul tatuaggio del Napoli e il passato di Luciano Spalletti dopo il suo approdo alla Juventus: «Sono tutte cagate. Al Napoli tifava Napoli, alla Juve tiferà Juve».

Cassano ha portato il suo esempio personale, con un focus sul Milan: «Io sono sempre stato tifoso dell’Inter, ho giocato nel Milan e ho sempre fatto gol all’Inter. Cercavo di dargli 3-4 gol, e allora? Ho vinto lo scudetto con il Milan e in quel momento tifavo Milan».

Secondo l’ex calciatore, il professionismo viene prima del tifo: «Uno può essere tifoso fino ad un certo punto, poi però c’è un lavoro». Per Cassano, Spalletti «continuerà ad averlo [il tatuaggio del Napoli] orgogliosamente», ma se vincerà con la Juventus «se ne farà un altro, sull’altro braccio».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.