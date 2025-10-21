Cassano non le manda a dire sul Milan: «Un rigore che non c’era e papera del portiere, la vittoria contro la Fiorentina…». Le ultimissime

Il dibattito sulla qualità del gioco del Milan, capolista in Serie A, si riaccende dopo la vittoria in rimonta sulla Fiorentina. A gettare benzina sul fuoco delle critiche è Antonio Cassano, che ai microfoni di Viva el Futbol non ha risparmiato nessuno, né la squadra né l’allenatore Massimiliano Allegri.

Secondo l’ex attaccante, la partita di San Siro è stata «brutta per un’ora», con una prestazione complessivamente deludente da parte dei rossoneri. L’unico a salvarsi, per Cassano, è stato un giocatore in particolare: «Su 22 calciatori se ne salva soltanto uno. Luka Modric, che anche se fa un passaggio di due metri è sempre bello da vedere. Modric fa un altro sport». Un elogio assoluto per il croato, ma che al contempo suona come una bocciatura per il resto della squadra.

Vittoria fortunosa e critiche ad Allegri

L’analisi di Cassano si è fatta particolarmente velenosa nel commentare la rimonta del Milan, che ha ribaltato il risultato nel finale. L’ex giocatore ritiene che la vittoria sia stata fortunosa e viziata da episodi arbitrali e difensivi: «Il Milan l’ha ribaltata con una papera di de Gea, poi il rigore».

La critica più pesante è stata rivolta ad Allegri e a chi ne ha esaltato il lavoro dopo la gara precedente: «Dopo la gara contro l’Udinese avevate detto che stavate vedendo un’idea. Il Milan non fa niente di che, papera del portiere e rigore che non c’era ma poi ovviamente metti sul piedistallo l’allenatore».

Queste parole mettono pressione sull’ambiente rossonero. Nonostante il lavoro sul mercato del DS Igli Tare abbia fornito una rosa profonda e ricca di talento, l’obiettivo di Massimiliano Allegri resta quello di dare una precisa identità di gioco, al di là dei risultati e delle polemiche.