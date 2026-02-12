Cassano a Viva El Futbol: «Leao non è un genio, il Napoli ha un allenatore che fa la differenza e finirà avanti al Milan»

Cassano a Viva El Futbol è intervenuto tra lotta scudetto e qualità dell’attuale Serie A, non mancando in qualche frecciatina

Nel suo intervento a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato della lotta per lo scudetto, esprimendo opinioni forti sia sul Napoli che su Leao.

L’ex calciatore ha criticato il difensore Buongiorno, definendolo “un disastro” e mettendo in evidenza le difficoltà che sta attraversando. Cassano ha anche elogiato l’allenatore del Napoli, sottolineando come la squadra stia ottenendo risultati grazie alla guida del tecnico, che sta “portando la barca in porto”. Riguardo alla lotta scudetto, Cassano è convinto che l’Inter sia ormai fuori dalla corsa, ma pensa che il Napoli finirà davanti al Milan.

LA CRITICA A LEAO – «La cosa che mi impressiona del Napoli è che con Buongiorno si gioca uno in meno. Oggi è improponibile. Per me prima era meglio sia di Bastoni e Calafiori, forse lo penso ancora ora fa cose allucinanti come difensore, è una roba vergognosa come difensore. Si vede che ha paura. Col Genoa ha fatto un disastro. Se non sei in fiducia non puoi dribblare. Un disastro. E il Napoli in questo momento qua sta giocando con un genio in panchina che porta la barca in porto. L’allenatore sta giocando con quattro giocatori: McTominay, Hojlund, Lobotka e Vergara, il ragazzino, che sta trascinando la squadra nelle ultime tre partite. Poi sul rigore non m’interessa dire nulla. Ma il Napoli ora ha mille difficoltà e fare punti è importante».

SULLA LOTTA SCUDETTO – «L’Inter ormai è andata, ma sono convinto che il Napoli finirà comunque davanti al Milan. Il Napoli è una squadra grazie al suo allenatore».

IL SIPARIETTO CON UN GIOVANE FAN DAL PUBBLICO SU LEAO – Durante un evento a Bari, Cassano è stato messo in difficoltà da un giovane fan, Emanuele, che gli ha chiesto: «Antonio, ma non è che fai tutta questa guerra su Leao perché in realtà ne sei innamorato, e vedi in lui l’unica raffinatezza e spavalderia in Serie A, proprio come facevi tu?».

Cassano ha risposto prontamente: «Io critico Leao perché lui è convinto di essere un fenomeno. Lui fa il rappettaro, guadagna 8 milioni, fa tre gol a stagione (è già a quota 8 quest’anno, ndr). E poi il talento… Lui non ha talento».

Il piccolo Emanuele ha ribattuto: «No Antò, se non è “raffinatezza” uno che punta l’uomo con il sorriso e fa la giocata folle allora chi è rimasto in Serie A ora? Vuoi il soldatino o vuoi il genio? Deciditi».

Cassano ha risposto ridendo: «Io ero un genio, Leao non è un genio. Tu la pensi in modo diverso, giusto? A te piace Leao?».

Il ragazzo ha replicato: «È un’opinione», facendo esplodere il teatro in una risata.

